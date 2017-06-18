На Кубке конфедераций впервые применили систему видеопомощи арбитрам

Команды перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

Команды перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые была использована на Кубке конфедераций по футболу в матче между сборными Португалии и Мексики.

Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики проходит в воскресенье в Казани. Арбитры обратились к системе видеопомощи в середине первого тайма. Причиной послужил спорный момент с забитым мячом с защитником сборной Португалии Пепе на 22-й минуте, который судьи отменили, зафиксировав офсайд.

Впервые система видеопомощи арбитрам была использована в сентябре 2016 года в ходе товарищеского матча между сборными Италии и Франции.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе A выступают сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, в группе B сыграют сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.