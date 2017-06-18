Кэхилл в свои 37 лет способен играть на самом высоком уровне, заявил тренер

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Полузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл способен играть на самом высоком уровне, несмотря на свой статус ветерана и 37-летний возраст, заявил главный тренер австралийской команды Ангелос Постекоглу.

Кэхилл является участником трех чемпионатов мира и выступит в составе австралийской команды на Кубке конфедераций в России. Первую игру на турнире австралийцы проведут с действующими чемпионами мира немцами в понедельник в Сочи.

"Нам очень важно иметь в команде такого игрока как Тим Кэхилл. Мы потеряли из-за травмы Миле Единака, и тем важнее, что в нашей команде есть Тим. Это дает и ему возможность поддержать форму и чувствовать себя моложе – играть вместе с молодым составом. Да и остальным игрокам это нравится. Кэхилл и Марк Миллиган будут играть ключевые роли в команде, потому что у них за плечами огромный опыт. Они помогают молодым игрокам подтягивать свой уровень. Тим все еще может играть на самом высоком уровне", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.