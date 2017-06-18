Полузащитник австралийцев Тим Кэхилл готов играть 90 минут против немцев

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Лидер сборной Австралии по футболу, 37-летний полузащитник Тим Кэхилл заявил, что он готов сыграть все 90 минут матча Кубка конфедераций против действующих чемпионов мира немцев.

Матч между сборными Германии и Австралии пройдет в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Конечно, я способен сыграть полный матч. Все, что я всегда делал в своей карьере – это профессионально играл. Каждый год я играю в 70% матчей в сезоне. Я нахожусь в отличной форме, моя цель – быть на этом турнире, на 5 или 95 минут. Когда играешь на таком уровне, нужно быть профессионалом, а иначе тебе здесь не место. 23 игрока сборной на турнир отобраны не за пару игр, а на основе всех показателей за сезон. И у этого есть очень хорошая для меня сторона — я в свои 37 лет играю на одном уровне с теми, кому 18", — сказал Кэхилл на пресс-конференции.

Футболист также отметил, что готов помогать команде и оставаясь на скамье запасных. "Для меня все очень просто — если ты можешь изменить ход игры, это очень важно. Мы будем пытаться нащупать слабые стороны соперников – командные и индивидуальные. Если начну на скамейке, буду высматривать эти стороны оттуда", — сообщил Кэхилл.