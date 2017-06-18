Ильиных и Бажина завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках с трамплина

Прыжки в воду. Кристина Ильиных и Надежда Бажина. Архивное фото

Прыжки в воду. Кристина Ильиных и Надежда Бажина. Архивное фото

КИЕВ, 18 июн — Р-Спорт. Российский дуэт Надежда Бажина и Кристина Ильиных завоевали золото чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Российский дуэт набрал лучшую сумму баллов (304,80) на соревнованиях, которые проходят в Киеве. Второе место заняли представительницы Германии Тина Пунцель и Фридерика Фрейер (284,10 балла), третье — голландки Инге Янсен и Дафне Уилс (283,80).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.

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