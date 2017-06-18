Нани и Роналду сыграют с первых минут в матче КК-2017 Португалия - Мексика

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт. Нападающие Нани и Криштиану Роналду выйдут в стартовом составе сборной Португалии по футболу на матч Кубка конфедераций против команды Мексики.

Встреча группы A пройдет в воскресенье в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени. В группе А также играют сборные России и Новой Зеландии.

Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Седрик Соареш, Жозе Фонте, Криштиану Роналду, Жоау Моутинью, Виллиам Карвалью, Андре Гомеш, Нани, Рикарду Куарежма.

В составе команды Мексики с первых минут сыграют: Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Диего Рейес, Эктор Морено, Хонатан дос Сантос, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Мигель Лайюн, Рауль Хименес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>