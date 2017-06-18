Кэхилл отметил важность матча между Австралией и Германией для обеих команд

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборной Германии по футболу очки нужны не меньше команды Австралии, обладающей своей философией и прошедшей важный путь до участия в Кубке конфедераций, поэтому предстоящий матч будет иметь важное значение для каждого из соперников, заявил полузащитник австралийцев Тим Кэхилл.

Матч между сборными Германии и Австралии пройдет в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Мой источник веры в нашу победу – убежденность и то, что я уже десятилетия играю за сборную, видел множество турниров. За последние три года я увидел, что у нас есть общая философия, общее отношение к игре, общий путь развития. Мы выходим на мировую арену футбола и не только за счет физической формы, а за счет чего-то большего. Мы прошли свой путь и стали несколько другой командой, играя в Кубке Азии", — сказал Кэхилл на пресс-конференции.

"Все было против нас, но мы, тем не менее, квалифицировались. Я уже знаю, что такое Кубок конфедераций. Что бы ни происходило вне нашего лагеря, главное – это наша философия, то, во что мы верим. Завтра большой матч не только для нас, но и для другой команды. Им очки потребуются точно так же, как и нам", — подчеркнул футболист.

По мнению хавбека, командные цели стоят значительно выше его индивидуальных успехов. "Для меня самое главное было — приехать сюда. Мы здесь, группа из 23 игроков, и каждый должен делать все, что он может, даже если не будет играть. У нас есть возможность добиться успеха, это будет очень важное событие в наших карьерах. Для нас этот успех стал бы вехой, ведь мы – одна команда. А индивидуальные успехи – на втором плане, хотя и они могут принести пользу", — считает Кэхилл.

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