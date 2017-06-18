Ерохин сообщил, что к матчу КК-2017 с португальцами должен быть готов

Игровой момент у ворот сборной Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Игровой момент у ворот сборной Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полузащитник сборной России Александр Ерохин сообщил, что после повреждения, полученного в матче Кубка конфедераций-2017 против команды Новой Зеландии, должен восстановиться к игре с португальцами.

Сборная России в субботу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0. Ерохин вышел в стартовом составе, но позднее был заменен из-за травмы. Свой следующий матч на турнире российская команда проведет 21 июня против сборной Португалии.

"Было небольшое повреждение, но к следующему матчу должен быть готов", — сказал Ерохин журналистам.

"Волнения не было, когда на поле выходил в стартовом составе, был предстартовый ажиотаж. Я и до этого выходил в стартовом составе, поэтому был готов", — добавил он.

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