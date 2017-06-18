Тренер австралийцев: россияне в матче с новозеландцами выглядели сильно

17:3218.06.2017
(обновлено: 17:33 18.06.2017)
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СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболистам сборной России было необходимо с правильной ноги начать домашний Кубок конфедераций, команда выглядела сильно в матче с новозеландцами, заявил главный тренер австралийцев Ангелос Постекоглу.
Россияне в субботу в Санкт-Петербурге в рамках первого матча Кубка конфедераций-2017 победили новозеландцев со счетом 2:0. В следующем туре команда Станислава Черчесова 21 июня в Москве встретится со сборной Португалии, а затем сыграет с мексиканцами 24 июня в Казани.
"Мы видели матч сборной России. Россияне выглядели сильно. Они играют дома, это помогает команде. Им нужно было начать турнир с правильной ноги, и они хорошо себя показали. Им будет за что бороться на Кубке конфедераций. Думаю, борьба будет в обеих группах, но мы для этого сюда и приехали, чтобы играть против лучших", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.
Сборная Австралии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Германии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск.
"Давайте развенчаем один миф, — отметил Постекоглу. — Молодость команд – это еще далеко не все в отношении завтрашнего матча. Мы еще посмотрим, у кого состав будет моложе. Еще не все определено. Мы выходим на поле против чемпионов мира, сборной, которая прошла огромный путь. Это огромнейший тест для нас. Я не хочу зацикливаться, кто моложе, а кто старше. На данный момент молодость сборной Германии – обычный миф, который можно будет развенчать".
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.