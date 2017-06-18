Тренер австралийцев: россияне в матче с новозеландцами выглядели сильно

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболистам сборной России было необходимо с правильной ноги начать домашний Кубок конфедераций, команда выглядела сильно в матче с новозеландцами, заявил главный тренер австралийцев Ангелос Постекоглу.

Россияне в субботу в Санкт-Петербурге в рамках первого матча Кубка конфедераций-2017 победили новозеландцев со счетом 2:0. В следующем туре команда Станислава Черчесова 21 июня в Москве встретится со сборной Португалии, а затем сыграет с мексиканцами 24 июня в Казани.

"Мы видели матч сборной России. Россияне выглядели сильно. Они играют дома, это помогает команде. Им нужно было начать турнир с правильной ноги, и они хорошо себя показали. Им будет за что бороться на Кубке конфедераций. Думаю, борьба будет в обеих группах, но мы для этого сюда и приехали, чтобы играть против лучших", — сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Сборная Австралии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Германии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск.

"Давайте развенчаем один миф, — отметил Постекоглу. — Молодость команд – это еще далеко не все в отношении завтрашнего матча. Мы еще посмотрим, у кого состав будет моложе. Еще не все определено. Мы выходим на поле против чемпионов мира, сборной, которая прошла огромный путь. Это огромнейший тест для нас. Я не хочу зацикливаться, кто моложе, а кто старше. На данный момент молодость сборной Германии – обычный миф, который можно будет развенчать".