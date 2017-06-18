СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Все объекты Кубка конфедераций-2017 в России первоклассные, футболистам сборной Австралии все нравится, заявил главный тренер австралийцев Ангелос Постекоглу.

Сборная Австралии в понедельник проведет свой первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Германии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск.

"Приятно быть здесь, это большая награда за победу на Кубке Азии. Мы с нетерпением ждем турнира. Первый матч прошел, всем не терпится начать. Объекты нам нравятся, площадки очень хорошие, гостиницы первоклассные, все очень хорошо. Мы хотим продолжать развитие в качестве сборной и хотим хорошо себя проявить. Все очевидно: мы привезли сильнейший состав, чтобы показать максимальный результат", — сказал Постекоглу журналистам на пресс-конференции.

"Пару лет мы выстраиваем команду в качестве коллектива, который понимает цели и задачи. У нас были возможности улучшить командные качества, работать как одно целое. Мы идем по хорошей траектории. Мы хотим становиться сильнее на этом пути, а лучше всего для совершенствования — играть против лучших. И завтра мы будем играть с одной из лучших команд в мире", — добавил тренер.

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