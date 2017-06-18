Кэхилл заявил, что Австралия способна обыграть немцев на Кубке конфедераций

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборная Австралии способна обыграть действующих чемпионов мира немцев в матче Кубка конфедераций, если сможет продемонстрировать свою игру, заявил полузащитник австралийской команды Тим Кэхилл.

Матч между сборными Германии и Австралии пройдет в понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Самое главное для нас – вера в нашу игру, наш собственный подход, в то, что мы сделали за два последние года. Знаем, что у сборной Германии молодая команда, много молодых игроков. Но на них оказывается большое давление, они – чемпионы мира. Если мы сможем играть так, как мы хотим, мы сможем одолеть немцев", — сказал Кэхилл на предматчевой пресс-конференции.

"Мы, конечно, полны нетерпения. Нас приятно встретили в Сочи. Объекты здесь первоклассные. Тренировки проходят хорошо. Все мы ждем завтра отличного матча", — добавил футболист.

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