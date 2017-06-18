Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

КАЗАНЬ, 18 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной России имеют хорошие шансы добиться успеха на Кубке конфедераций-2017, заявил бывший игрок сборной Колумбии Карлос Вальдеррама.

Российская команда выиграла стартовый матч на домашнем турнире у сборной Новой Зеландии со счетом 2:0. Игра прошла в субботу на стадионе "Санкт-Петербург".

"Кубок конфедераций — это очень интересный турнир с сильными командами. Сложно назвать фаворита, так как турнир очень скоротечный. В него нельзя входить постепенно. Поэтому думаю, что сборная России имеет хорошие шансы на успех. Ведь один матч здесь она уже выиграла", — заявил Вальдеррама журналистам.

В воскресенье в Казани сыграют сборные Мексики и Португалии, соперники российской команды по группе A.

"Сегодня я жду футбольный спектакль. В командах Мексики и Португалии играют очень сильные футболисты. Думаю, что будет много голов. Хочу, чтобы победили мексиканцы", — отметил легендарный игрок.

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