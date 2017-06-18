Миодраг Божович назначен главным тренером тульского ФК "Арсенал"

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. Черногорец Миодраг Божович стал главным тренером футбольного клуба "Арсенал", сообщается на официальном сайте тульской команды.

Подробности сделки не разглашаются. Божович сменил на своем посту Сергея Кирьякова, который покинул "Арсенал" в связи с окончанием сроков действия контракта.

Божович последние два сезона работал в "Црвене Звезде", с которой в первый же сезон завоевал золотые медали чемпионата Сербии. Ранее 48-летний специалист также возглавлял пермский "Амкар", московские "Динамо" и "Локомотив", ФК "Москва" и "Ростов", с которым завоевал Кубок России в сезоне-2013/14.

"Арсенал" по итогам прошедшего сезона занял 14-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги и по сумме двух стыковых матчах с красноярским "Енисеем" сохранил право выступать в элитном дивизионе чемпионата России.

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