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Спорт

На конференции РФС обсудили готовность к ЧМ-2018

14:3018.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВнеочередная конференция РФСВнеочередная конференция РФС
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Делегаты Российского футбольного союза (РФС) на внеочередной конференции, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге — на следующий же день после матча открытия Кубка конфедераций, обсудили подготовку к домашнему чемпионату мира и включили новых членов в состав исполкома организации.

"Готовим мероприятие, которое еще не видел свет"

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Инфантино по-русски поблагодарил Россию за организацию Кубка конфедераций
Конференцию посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, присутствовавший и на субботней встрече на стадионе "Санкт-Петербург" между сборными России и Новой Зеландии (2:0). Глава ФИФА вот уже какой день повторяет свою высокую оценку относительно готовности страны к крупнейшем мировому форуму.

"Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет. Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в Санкт-Петербурге производит огромное впечатление, как и другие стадионы. Мир нуждается в сильном Российском футбольном союзе. Я рассчитываю на вашу поддержку, вы тоже можете рассчитывать на меня", — сказал Инфантино во время конференции, отметив великолепную организацию матча открытия.

Также с хвалебной речью в адрес РФС и всей России выступил представитель УЕФА Зоран Лакович. А сам глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко заострил внимание футбольных чиновников на необходимости внимательно подходить к подготовке чемпионата мира, а также снова обратился к реализации "Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года" ("Стратегия-2030"), уже подписанной Минспортом РФ.

"У нас есть уникальный шанс — мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации. Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит "Стратегию" региональным губернаторам. Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год", — сказал Мутко во время выступления.

Смысл проведения конференции, которая началась с минуты молчания в память о скончавшемся 22 мая, за день до своего 79-летия комментаторе Владимире Перетурине, Мутко объяснил хорошей возможностью поговорить о развитии футбола в стране с региональными федерациями в связи с матчем сборной России.

Кубок конфедераций: церемония открытия и победа россиян над новозеландцами
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".Телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Вильф
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкНа Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОрганизаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПевцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.Певица Нюша, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака и певец Сергей Лазарев на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПеред началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПервый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.Игровой момент у ворот сборной Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкХотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСлева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВторой гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
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Смертин и Сорокин в исполкоме РФС

Конференция РФС. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Любить, верить, гордиться - конференция РФС рассмотрит "Стратегию-2030"
В завершении пункта о подготовке к чемпионату мира слово взял генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. "Система идентификации болельщиков успешно прошла тест на матче открытия Кубка конфедераций", — так оценил Сорокин итоги матча на арене "Санкт-Петербург". Что касается чемпионата мира, Сорокин привел уже известные статистические показатели.

Далее по повестке конференции практически единогласно были одобрены поправки в устав РФС, которые позволили принять в исполком организации новых членов. Так, к уже имеющимся 23 членам исполкома РФС добавились Сорокин, комиссар организации по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, экс-капитан сборной России Алексей Смертин и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев. А вопрос включения в исполком РФС представителя от судей рассмотрят на следующей конференции организации.

После же официальной части Мутко раскритиковал готовность новичков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — "СКА-Хабаровска" и "Тосно", а также календарь турнира, который будут окончательно согласовывать после 20 июня.

"Стабильность календаря должна быть. Надо прекратить эти переносы матчей. Мы сразу либо не думаем, либо думаем не так. Календарь должен быть незыблем, — сказал Мутко журналистам. — Структуру календаря лига утвердила. Но мне странно видеть 10 декабря матчи. Если это делать, то эти матчи должны заканчиваться на юге. Я взял просто календарь, клуб с юга в июле-августе играет дома, когда можно сыграть везде, а зимой едет, например, в Пермь. Но мы не вмешиваемся в деятельность лиги по календарю".

А глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что предварительно проведение финала Кубка России предстоящего сезона запланировано на 9 мая в Волгограде.

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