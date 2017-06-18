На конференции РФС обсудили готовность к ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Делегаты Российского футбольного союза (РФС) на внеочередной конференции, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге — на следующий же день после матча открытия Кубка конфедераций, обсудили подготовку к домашнему чемпионату мира и включили новых членов в состав исполкома организации.

"Готовим мероприятие, которое еще не видел свет"

Конференцию посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, присутствовавший и на субботней встрече на стадионе "Санкт-Петербург" между сборными России и Новой Зеландии (2:0). Глава ФИФА вот уже какой день повторяет свою высокую оценку относительно готовности страны к крупнейшем мировому форуму.

"Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет. Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в Санкт-Петербурге производит огромное впечатление, как и другие стадионы. Мир нуждается в сильном Российском футбольном союзе. Я рассчитываю на вашу поддержку, вы тоже можете рассчитывать на меня", — сказал Инфантино во время конференции, отметив великолепную организацию матча открытия.

Также с хвалебной речью в адрес РФС и всей России выступил представитель УЕФА Зоран Лакович. А сам глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко заострил внимание футбольных чиновников на необходимости внимательно подходить к подготовке чемпионата мира, а также снова обратился к реализации "Общенациональной стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года" ("Стратегия-2030"), уже подписанной Минспортом РФ.

"У нас есть уникальный шанс — мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации. Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит "Стратегию" региональным губернаторам. Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год", — сказал Мутко во время выступления.

Смысл проведения конференции, которая началась с минуты молчания в память о скончавшемся 22 мая, за день до своего 79-летия комментаторе Владимире Перетурине, Мутко объяснил хорошей возможностью поговорить о развитии футбола в стране с региональными федерациями в связи с матчем сборной России.

Смертин и Сорокин в исполкоме РФС

В завершении пункта о подготовке к чемпионату мира слово взял генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. "Система идентификации болельщиков успешно прошла тест на матче открытия Кубка конфедераций", — так оценил Сорокин итоги матча на арене "Санкт-Петербург". Что касается чемпионата мира, Сорокин привел уже известные статистические показатели.

Далее по повестке конференции практически единогласно были одобрены поправки в устав РФС, которые позволили принять в исполком организации новых членов. Так, к уже имеющимся 23 членам исполкома РФС добавились Сорокин, комиссар организации по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, экс-капитан сборной России Алексей Смертин и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев. А вопрос включения в исполком РФС представителя от судей рассмотрят на следующей конференции организации.

После же официальной части Мутко раскритиковал готовность новичков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — "СКА-Хабаровска" и "Тосно", а также календарь турнира, который будут окончательно согласовывать после 20 июня.

"Стабильность календаря должна быть. Надо прекратить эти переносы матчей. Мы сразу либо не думаем, либо думаем не так. Календарь должен быть незыблем, — сказал Мутко журналистам. — Структуру календаря лига утвердила. Но мне странно видеть 10 декабря матчи. Если это делать, то эти матчи должны заканчиваться на юге. Я взял просто календарь, клуб с юга в июле-августе играет дома, когда можно сыграть везде, а зимой едет, например, в Пермь. Но мы не вмешиваемся в деятельность лиги по календарю".

А глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что предварительно проведение финала Кубка России предстоящего сезона запланировано на 9 мая в Волгограде.