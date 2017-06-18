Поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России, считает Прядкин

12:2518.06.2017
(обновлено: 12:26 18.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что считает поле на стадионе "Санкт-Петербург" одним из лучших в России.
Сборные России и Новой Зеландии в субботу открыли Кубок конфедераций матчем на стадионе "Санкт-Петербург". Газон на арене ранее был заменен. Произошло это после нескольких тестовых игр, которые были проведены весной.
"Поле стадиона "Санкт-Петербург" — одно из лучших в России благодаря качественном уходу, оно и сохранится. Надо поддержать ту работу, которую начинал "Зенит", — сказал Прядкин журналистам.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.