Поле стадиона "Санкт-Петербург" - одно из лучших в России, считает Прядкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что считает поле на стадионе "Санкт-Петербург" одним из лучших в России.

Сборные России и Новой Зеландии в субботу открыли Кубок конфедераций матчем на стадионе "Санкт-Петербург". Газон на арене ранее был заменен. Произошло это после нескольких тестовых игр, которые были проведены весной.

"Поле стадиона "Санкт-Петербург" — одно из лучших в России благодаря качественном уходу, оно и сохранится. Надо поддержать ту работу, которую начинал "Зенит", — сказал Прядкин журналистам.

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