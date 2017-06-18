Российский боксер Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в бою-реванше

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Боксер-полутяжеловес из России, бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO, Сергей Ковалев уступил американцу Андре Уорду, сообщает "Р-Спорт".

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Бой, носивший статус матча-реванша, завершился техническим нокаутом в восьмом раунде. На кону поединка были чемпионские пояса),в полутяжелом весе.

Российский боксер в восьмом раунде получил удар ниже пояса, затем спортсмен пропустил еще серию ударов, после чего в ход поединка вмешался рефери, остановивший бой и присудивший победу техническим нокаутом американцу.

Сергей Ковалев при этом находился в сознании и заявлял, что готов продолжить бой.

Ковалев в 2016 году уступил в Лас-Вегасе Уорду и лишился чемпионских поясов. Российская сторона тогда выразила несогласие с решением американских судей.

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