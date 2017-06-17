Футбол призван объединять государства, заявил Путин

Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Футбол призван объединять государства и утверждать ценности честной красивой игры fair play, в этом принципе РФ и ФИФА едины, считает президент РФ Владимир Путин.

"Мы едины (с ФИФА — ред.) в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной красивой игры fair play, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению. Сотни тысяч людей в России влюблены в футбол", — сказал Путин на открытии Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций открылся в субботу в Петербурге матчем сборных России и Новой Зеландии. Поединки турнира пройдут также в Москве, Казани и Сочи, а завершится он 2 июля.