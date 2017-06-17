Инфантино по-русски поблагодарил Россию за организацию Кубка конфедераций

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Глава ФИФА Джанни Инфантино на русском языке поблагодарил российскую сторону за организацию Кубка конфедераций по футболу.

Матч открытия Кубка конфедерации между сборными РФ и Новой Зеландии начался на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу в 18:00 мск.

"Дорогие друзья, добро пожаловать, — сказал Инфантино во время вступительной речи по-русски. — Спасибо Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи! Спасибо, Россия".

"Я хочу поблагодарить российскую сторону за организацию. У меня один посыл: приезжайте в Россию, исследуйте эту страну, вы увидите лучший футбол! Большое спасибо", — добавил глава ФИФА по-английски.