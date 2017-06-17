Защитник чилийцев считает, что травма Санчеса не ослабит сборную на КК-2017

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Травма нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса не ослабит команду на Кубке конфедераций, заявил защитник Пауло Диас.

Чилийцы в воскресенье стартуют на Кубке конфедераций матчем со сборной Камеруна, который пройдет на московском стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.

"Алексис – это очень важный игрок для нас, но есть не только он в нашей команде, и мы все вместе как команда очень хорошо подготовлены. Мы не утратим силы в связи с его травмой", — сказал Диас на пресс-конференции.

Защитник, выступающий за аргентинский "Сан-Лоренсо", признался, что "участие в Кубке конфедераций – шанс доказать и свою личную силу". Соперника Диас отметил с точки зрения физической готовности. "Я могу сказать, что Камерун – физически очень сильная команда. Но мы готовы к этому важному матчу", — добавил футболист.