Защитник чилийцев считает, что травма Санчеса не ослабит сборную на КК-2017

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Травма нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса не ослабит команду на Кубке конфедераций, заявил защитник Пауло Диас.
Чилийцы в воскресенье стартуют на Кубке конфедераций матчем со сборной Камеруна, который пройдет на московском стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.
"Алексис – это очень важный игрок для нас, но есть не только он в нашей команде, и мы все вместе как команда очень хорошо подготовлены. Мы не утратим силы в связи с его травмой", — сказал Диас на пресс-конференции.
Защитник, выступающий за аргентинский "Сан-Лоренсо", признался, что "участие в Кубке конфедераций – шанс доказать и свою личную силу". Соперника Диас отметил с точки зрения физической готовности. "Я могу сказать, что Камерун – физически очень сильная команда. Но мы готовы к этому важному матчу", — добавил футболист.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.