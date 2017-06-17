Смолов считает победу над новозеландцами первым шагом на Кубке конфедераций

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной России сделали лишь первый шаг на домашнем Кубке конфедераций, заявил нападающий россиян Федор Смолов.

Сборная России в субботу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0. Смолов стал автором второго гола россиян.

"Я думаю, самое важное – то, что мы добились трех очков и победили в первом же матче, порадовав болельщиков и результатом, и игрой. Но сделан только первый шаг, у нас еще две очень важные игры на групповом этапе. Всегда хорошо выигрывать в таких турнирах. Нужно, чтобы люди влюбились в национальную команду по ходу этого Кубка конфедераций", — сказал Смолов на пресс-конференции.

На групповом этапе турнира, который завершится 2 июля, россиянам предстоит еще сыграть со сборными Португалии (21 июня в Москве) и Мексики (24 июня в Казани).