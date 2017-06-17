Футболист Ерохин получил травму в матче с новозеландцами на КК-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Полузащитник сборной России Александр Ерохин был заменен из-за травмы по ходу матча Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Сборная России в субботу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0.

"Ерохина поменяли из-за небольшой травмы. Посмотрим, как он сможет восстановиться к следующему матчу", — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В своем следующем матче на турнире российская команда сыграет со сборной Португалии. Игра пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартак".

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