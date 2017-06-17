Новозеландские футболисты ничем не удивили сборную России, заявил Черчесов

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная Новой Зеландии ничем не удивила команду России в стартовом матче Кубка конфедераций по футболу, они играли предсказуемо, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В субботу в Санкт-Петербурге сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0.

"Понятно, что первый матч, большой турнир, ажиотаж, — сказал Черчесов на пресс-конференции. — Понятно, что команда России должна выиграть матч, а новозеландцы должны показать хороший футбол, это две противоположные психологические составляющие. Мы знали, как они будут играть. Они используют длинные передачи. То, что мы думали, то и случилось, все было предсказуемо. Нам нужно было сыграть концентрировано и не допускать моменты, которые им удавались. Но я могу только похвалить команду Новой Зеландии".

"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали. Когда из пустых ворот выбивают, напряжение было. Но потом мы забили. Понятно, что все свои моменты никогда не забивают. Что касается реализации, посмотрим моменты и какие-то подсказки сделаем", — добавил Черчесов.

Перед игрой были разговоры о качестве поля на стадионе "Санкт-Петербург". "Не знаю, как сверху, но мне с игры показалось, что оно достаточно хорошего уровня, давало играть. То, что сделали организаторы за этот промежуток времени, это большое дело. Все соответствовало большому матчу: и поле, и кулисы, и сама игра", — отметил тренер.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>