Тренер чилийской сборной рассказал, что голкипер Браво "идет на поправку"

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Участие основного вратаря сборной Чили по футболу Клаудио Браво в Кубке конфедераций зависит от его состояния, но он идет на поправку, заявил главный тренер команды Хуан Антонио Пицци.

Чилийцы в воскресенье стартуют на Кубке конфедераций матчем со сборной Камеруна, который пройдет на московском стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск. Браво, выступающий за английский "Манчестер Сити", получил повреждение икроножной мышцы в апреле.

"Конечно, мы очень рады, что он очень старается быть в нашем распоряжении, и мы посмотрим, как проходит его восстановление. В зависимости от его восстановления мы и примем решение. Мы не знаем, когда он будет готов, но я ощущаю радость, что он идет на поправку. Вчера он вышел на поле и сам сказал, что чувствует себя гораздо лучше. Но мы не будем рисковать здоровьем наших игроков", — сказал Пицци на пресс-конференции.

Первым номером сборной Чили в отсутствие Браво является голкипер "Универсидад де Чили" Джонни Эррера.