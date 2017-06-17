Тренер чилийской сборной рассказал, что голкипер Браво "идет на поправку"

20:2017.06.2017
(обновлено: 23:41 17.06.2017)
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МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Участие основного вратаря сборной Чили по футболу Клаудио Браво в Кубке конфедераций зависит от его состояния, но он идет на поправку, заявил главный тренер команды Хуан Антонио Пицци.
Чилийцы в воскресенье стартуют на Кубке конфедераций матчем со сборной Камеруна, который пройдет на московском стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск. Браво, выступающий за английский "Манчестер Сити", получил повреждение икроножной мышцы в апреле.
"Конечно, мы очень рады, что он очень старается быть в нашем распоряжении, и мы посмотрим, как проходит его восстановление. В зависимости от его восстановления мы и примем решение. Мы не знаем, когда он будет готов, но я ощущаю радость, что он идет на поправку. Вчера он вышел на поле и сам сказал, что чувствует себя гораздо лучше. Но мы не будем рисковать здоровьем наших игроков", — сказал Пицци на пресс-конференции.
Первым номером сборной Чили в отсутствие Браво является голкипер "Универсидад де Чили" Джонни Эррера.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.