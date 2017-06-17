Тренер сборной Чили по футболу рассказал о самочувствии нападающего Санчеса

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Решение об участии нападающего сборной Чили по футболу Алексиса Санчеса в матче Кубка конфедераций против команды Камеруна будет принято в день игры, заявил главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.

Сборные Камеруна и Чили встретятся в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве. Ранее Санчес получил небольшое повреждение на одной из тренировок.

"Что касается Алексиса, то с ним все хорошо. Да, он действительно получил небольшое повреждение. Вчера приняли решение, что оставим его еще немного в покое, а потом медленно оптимизируем. Он присоединится к нам позже, ждем до завтра и тогда уже примем решение по тому, когда он сыграет первый матч", — сказал Пицци журналистам.

"У него были проблемы с лодыжкой и до этого, когда он травмировался на Кубке Америки. Его проверили, обследовали, и мы достаточно оптимистичны. Но мы все должны понимать, что ему надо время на восстановление и он до сих пор чувствует боль. Именно поэтому мы решим этот вопрос завтра", — добавил тренер.