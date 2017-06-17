Тренер сборной Чили по футболу рассказал о самочувствии нападающего Санчеса

20:0917.06.2017
(обновлено: 23:38 17.06.2017)
900
МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Решение об участии нападающего сборной Чили по футболу Алексиса Санчеса в матче Кубка конфедераций против команды Камеруна будет принято в день игры, заявил главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.
Сборные Камеруна и Чили встретятся в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве. Ранее Санчес получил небольшое повреждение на одной из тренировок.
"Что касается Алексиса, то с ним все хорошо. Да, он действительно получил небольшое повреждение. Вчера приняли решение, что оставим его еще немного в покое, а потом медленно оптимизируем. Он присоединится к нам позже, ждем до завтра и тогда уже примем решение по тому, когда он сыграет первый матч", — сказал Пицци журналистам.
"У него были проблемы с лодыжкой и до этого, когда он травмировался на Кубке Америки. Его проверили, обследовали, и мы достаточно оптимистичны. Но мы все должны понимать, что ему надо время на восстановление и он до сих пор чувствует боль. Именно поэтому мы решим этот вопрос завтра", — добавил тренер.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.