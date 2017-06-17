Глава ФИФА не видит серьезных проблем с проведением КК и подготовкой к ЧМ

19:2017.06.2017
(обновлено: 23:29 17.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что у него нет каких-либо серьезных замечаний к России по проведению Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года; он также признался, что высоко оценивает идею паспорта болельщика.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии проходит в субботу в Петербурге.
"Я не замечаю сейчас каких-то серьезных проблем. Конечно, могут быть какие-то небольшие вопросы, которые требуют корректировки, и этим сейчас занимается и оргкомитет, и правительство, и также представители ФИФА, но в целом все идет хорошо", — сказал Инфантино в беседе с журналистами.
В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
"Высокой оценки заслуживают такие инициативы, как, например, введение паспорта болельщика, который позволяет бесплатно переезжать между городами, которые принимают чемпионат", — сказал глава ФИФА.
По его мнению, это уникальный опыт.
"В следующем году на чемпионат мира он также позволит миллионам людей открыть для себя Россию", — считает Инфантино.
"Я считаю, что погода замечательная, голубое небо, очень комфортная температура, — сказал Инфантино, отвечая на вопрос, как ему погода в России. — Несколько дней назад было еще довольно прохладно, но сейчас, как начинаются игры в футбол, погода налаживается, действительно очень приятно".
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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