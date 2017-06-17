Глава ФИФА не видит серьезных проблем с проведением КК и подготовкой к ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступает перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступает перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что у него нет каких-либо серьезных замечаний к России по проведению Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года; он также признался, что высоко оценивает идею паспорта болельщика.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии проходит в субботу в Петербурге.

"Я не замечаю сейчас каких-то серьезных проблем. Конечно, могут быть какие-то небольшие вопросы, которые требуют корректировки, и этим сейчас занимается и оргкомитет, и правительство, и также представители ФИФА, но в целом все идет хорошо", — сказал Инфантино в беседе с журналистами.

"Высокой оценки заслуживают такие инициативы, как, например, введение паспорта болельщика, который позволяет бесплатно переезжать между городами, которые принимают чемпионат", — сказал глава ФИФА.

По его мнению, это уникальный опыт.

"В следующем году на чемпионат мира он также позволит миллионам людей открыть для себя Россию", — считает Инфантино.

"Я считаю, что погода замечательная, голубое небо, очень комфортная температура, — сказал Инфантино, отвечая на вопрос, как ему погода в России. — Несколько дней назад было еще довольно прохладно, но сейчас, как начинаются игры в футбол, погода налаживается, действительно очень приятно".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.