ФИФА переписала авторство первого гола на Кубке конфедераций

Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) в официальном протоколе изменила имя автора первого гола, забитого на Кубке конфедераций по футболу, который проходит в России.

Мяч был забит в матче открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии, который начался в 18:00 в Санкт-Петербурге.

На 31-й минуте после удара российского полузащитника Дениса Глушакова мяч попал в штангу, и в момент пересечения снарядом линии ворот возникла неразбериха: несколько игроков новозеландской команды пытались его выбить, а Глушаков — добить в ворота. Изначально на официальном сайте ФИФА автором мяча был указан Глушаков, однако по прошествии времени гол был переквалифицирован как автогол и переписан на новозеландца Майкл Боксолла.

В матче сборных РФ и Новой Зеландии на данный момент идет второй тайм, счет 1:0 в пользу россиян.

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