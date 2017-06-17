Футболист Самедов назвал специфической поляну на стадионе "Санкт-Петербург"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Газон на стадионе "Санкт-Петербург" специфический, а на арене тяжеловато дышать, заявил полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов.

Россияне в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" обыграли сборную Новой Зеландии со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.

"Самое главное – удалось победить, готовились к игре. Не то, чтобы мандражировали, но это была первая игра, хотелось порадовать болельщиков. На арене душновато дышать, поляна специфическая, надо привыкать, ноги садятся. Забей бы мы все свои моменты, то могли бы снять все вопросы быстрее. Но мы победили уверенно", — сказал Самедов журналистам.

Следующий матч на турнире российские футболисты проведут 21 июня со сборной Португалии на стадионе "Спартак" в Москве.

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