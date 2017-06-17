Футболист Жирков прокомментировал стартовый матч с новозеландцами

Юрий Жирков и Райан Томас во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Юрий Жирков и Райан Томас во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России контролировали ход матча с командой Новой Зеландии и забили свои мячи, заявил игрок национальной команды Юрий Жирков.

Сборная России в субботу переиграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций-2017 со счетом 2:0 на стадионе "Санкт-Петербург".

"Начали неплохо, с победы. Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но в целом мы контролировали игру, забили свое. В концовке уже было небольшое расслабление, позволили им создать два момента", — сказал Жирков журналистам.

Жирков поведал, что сказал после матча в раздевалке главный тренер сборной Станислав Черчесов. "Он просто поздравил с победой. Разбирать ошибки уже потом будем", — сказал Жирков.