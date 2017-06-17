Стадион "Спартак" лучше "Санкт-Петербурга", считает полузащитник сборной РФ

Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил, что стадион "Санкт-Петербург" пока трудно сравнить со стадионом "Спартак", который на данный момент, по его мнению, лучше.

Сборная России переиграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций со счетом 2:0 на стадионе "Санкт-Петербург". Глушаков выступает за московский "Спартак".

"Поле ничего, нормальное. Лучше ли оно стало? Вроде, да. Я впервые на (новом петербургском) стадионе, вроде нормально все сделали, подготовили. Стадион пока тяжело сравнить со стадионом "Спартак" — конечно, фантастический стадион наш", — сказал Глушаков журналистам.