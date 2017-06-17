Тарасов считает, что у новозеландцев можно было бы выиграть и крупнее

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России могли и с более крупным счетом обыграть команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего для россиян Кубка конфедераций, заявил полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов.

Команда Станислава Черчесова в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" одержала верх над новозеландцами в стартовом матче Кубка конфедераций со счетом 2:0. Тарасов вышел на замену на 77-й минуте игры.

"Довольны, что добились результата, это самое важное. Считаю, что сегодня создали достаточно моментов, можно было и крупнее выиграть сегодня. Все, что мы обсуждали, то и было на поле. Мы были готовы", — сказал Тарасов журналистам.