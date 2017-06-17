Тренер сборной Чили по футболу надеется, что его команда победит на КК-2017

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты сборной Чили смогут одержать победу на Кубке конфедераций за счет силы своего характера, заявил главный тренер Хуан Антонио Пицци.

Чилийцы в воскресенье стартуют на Кубке конфедераций матчем со сборной Камеруна, который пройдет на московском стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск. Их соперниками по групповому этапу также станут команды Германии и Австралии.

"Я думаю, что с силой характера мы и победим (в Кубке конфедераций). Но я не думаю, что наша команда лучше или хуже других соперников. Для того чтобы выиграть, мы должны побеждать всех. Все сборные тут собраны сильные. Мы достаточно хорошо подготовлены, наша команда сбалансирована. Наша команда пожертвовала многим, чтобы быть здесь, и мы всегда играем с полной отдачей. Мы можем конкурировать со всеми командами и, конечно, надеемся на победу", — сказал Пицци журналистам.