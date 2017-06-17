Смолов был выбран для прохождения допинг-контроля после матча открытия КК

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии.

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболист сборной России Федор Смолов был выбран для прохождения допинг-контроля после матча открытия Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии.

Встреча прошла в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" и завершилась победой россиян со счетом 2:0. Смолов забил второй мяч сборной России и был признан лучшим игроком встречи.

"Смолова мы пока не видели, он на допинге. Ждем Федю Смолова, сейчас поедем в аэропорт", — сказал полузащитник сборной России Денис Глушаков журналистам.

Позже Смолов покинул стадион в сопровождении сотрудников безопасности.

В следующем матче на турнире, который продлится до 2 июля, сборная России 21 июня в Москве встретится с действующими чемпионами Европы португальцами.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>