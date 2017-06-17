Игнатьев: россияне сыграли против новозеландцев лучший матч при Черчесове

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты сборной России провели свою лучшую игру под руководством Станислава Черчесова в матче открытия Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии, заявил агентству "Р-Спорт" бывший главный тренер россиян Борис Игнатьев.
Сборная России победила команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций. Встреча группы А, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира. Первый мяч в игре был забит в результате автогола защитника новозеландской сборной Майкла Боксолла на 31-й минуте. На 69-й минуте счет удвоил Федор Смолов, став первым футболистом российской сборной, который забил гол на КК-2017.
"Команда смотрелась достаточно убедительно, — сказал Игнатьев по телефону. — Не принимая во внимание соперника, отмечу, что хорошей была организация игры. Очень здорово оборонялись — компактно. Причем, когда было нужно, отдавали мяч сопернику, а когда нужно — прессинговали. Хорошо контролировали не только свои зоны, но и игроков в них. Пожалуй, сегодня была самая цельная и лучшая игра сборной под руководством Черчесова".
Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Под его руководством команда провела уже 10 игр, в которых одержала 4 победы и потерпела 3 поражения.
"В следующих матчах турнира нам нужно удержать физическую готовность команды и сыграть столь же дисциплинированно в обороне. Ну и, конечно, необходимо добавить в креативности у чужих ворот. Слишком много моментов мы разбазариваем для команды такого уровня. Если сегодня мы много создали, то португальцы и мексиканцы вряд ли позволят нам часто атаковать", — добавил собеседник агентства.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.