Игнатьев: россияне сыграли против новозеландцев лучший матч при Черчесове

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Венгрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Венгрии

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболисты сборной России провели свою лучшую игру под руководством Станислава Черчесова в матче открытия Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии, заявил агентству "Р-Спорт" бывший главный тренер россиян Борис Игнатьев.

Сборная России победила команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций. Встреча группы А, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира. Первый мяч в игре был забит в результате автогола защитника новозеландской сборной Майкла Боксолла на 31-й минуте. На 69-й минуте счет удвоил Федор Смолов, став первым футболистом российской сборной, который забил гол на КК-2017.

"Команда смотрелась достаточно убедительно, — сказал Игнатьев по телефону. — Не принимая во внимание соперника, отмечу, что хорошей была организация игры. Очень здорово оборонялись — компактно. Причем, когда было нужно, отдавали мяч сопернику, а когда нужно — прессинговали. Хорошо контролировали не только свои зоны, но и игроков в них. Пожалуй, сегодня была самая цельная и лучшая игра сборной под руководством Черчесова".

Черчесов возглавил сборную в августе 2016 года. Под его руководством команда провела уже 10 игр, в которых одержала 4 победы и потерпела 3 поражения.

"В следующих матчах турнира нам нужно удержать физическую готовность команды и сыграть столь же дисциплинированно в обороне. Ну и, конечно, необходимо добавить в креативности у чужих ворот. Слишком много моментов мы разбазариваем для команды такого уровня. Если сегодня мы много создали, то португальцы и мексиканцы вряд ли позволят нам часто атаковать", — добавил собеседник агентства.