Не стоит принижать силу сборной Новой Зеландии по футболу, считает Анохин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Не стоит принижать силу сборной Новой Зеландии, несмотря на поражение от команды России на старте Кубка конфедераций, заявил агентству "Р-Спорт" вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Россияне в субботу в Санкт-Петербурге обыграли новозеландцев со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.

"Новая Зеландия – это достаточно крепкая команда. Да, там нет известных имен, но ребята бились, хотели забить и победить. Но нам приятно победить в матче открытии. И не надо принижать сил соперника. Новая Зеландия, может быть, думаю, себя даже и проявит. У нашей команды хотел бы выделить Федора Смолова, который показал прекрасную игру, и Дениса Глушакова, который боец", — сказал Анохин.

"Всегда сложно стартовать, плюс присутствие волнения первой игры, президента РФ, большого количества болельщиков. Это накладывало огромное количество ответственности, поэтому тяжело в такой обстановке собраться и показать весь максимум. Этот результат нам нужен", — продолжил собеседник агентства.