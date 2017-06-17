Чилийский нападающий Санчес пропустил тренировку перед матчем с камерунцами

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Нападающий сборной Чили Алексис Санчес пропускает тренировку перед игрой Кубка конфедераций 2017 года с командой Камеруна.

Сборные Камеруна и Чили встретятся в воскресенье на стадионе "Спартак" в Москве, матч начнется в 21:00 мск. Ранее главный тренер Чили Хуан Антонио Пицци сообщил, что в воскресенье решит, когда форвард сможет выйти на поле.

В субботу чилийские футболисты проводят тренировку на стадионе "Спартак". В занятии не принимает участие Санчес, а вратарь Клаудио Браво, чье участие в игре с командой Камеруна также находится под вопросом, тренируется по индивидуальной программе.