Черчесов: присутствие Путина на матче добавило ответственности футболистам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Наличие на трибунах руководителя страны добавляет ответственности футболистам сборной России, сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0. Матч посетил президент РФ Владимир Путин.

"Давление – это медицинский термин, и я его слышу уже третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и профессионально сыграли. Когда положительный результат, все нравится. Разумеется, когда руководитель страны выходит и приветствует — это и дополнительный плюс, и, с другой стороны, дополнительная ответственность. Но мы со своими задачами справились. И мы идем дальше по турнирной сетке", — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Далее на групповом этапе Кубка конфедераций, который продлится до 2 июля, россиянам предстоит сыграть со сборными Португалии (21 июня в Москве) и Мексики (24 июня в Казани).