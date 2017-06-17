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Спорт

Черчесов: присутствие Путина на матче добавило ответственности футболистам

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (41)
22:2017.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Наличие на трибунах руководителя страны добавляет ответственности футболистам сборной России, сообщил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Президент РФ Владимир Путин выступает на стадионе Санкт-Петербург перед матчем между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Путин приехал на матч Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0. Матч посетил президент РФ Владимир Путин.

"Давление – это медицинский термин, и я его слышу уже третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и профессионально сыграли. Когда положительный результат, все нравится. Разумеется, когда руководитель страны выходит и приветствует — это и дополнительный плюс, и, с другой стороны, дополнительная ответственность. Но мы со своими задачами справились. И мы идем дальше по турнирной сетке", — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
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Кубок конфедераций-2017

Далее на групповом этапе Кубка конфедераций, который продлится до 2 июля, россиянам предстоит сыграть со сборными Португалии (21 июня в Москве) и Мексики (24 июня в Казани).

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Кубок конфедераций: церемония открытия и победа россиян над новозеландцами
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".Телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Вильф
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкНа Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОрганизаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПевцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.Певица Нюша, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака и певец Сергей Лазарев на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПеред началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПервый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.Игровой момент у ворот сборной Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкХотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСлева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВторой гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
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