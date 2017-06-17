Тренер новозеландцев поделился впечатлениями от стартового матча КК-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной России достигли большого прогресса под руководством Станислава Черчесова, заявил главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон.
Сборная России в субботу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0.
"Мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают, поэтому я бы и Черчесова не стал бы с кем-то сравнивать, — ответил Хадсон на пресс-конференции на вопрос о том, может ли он сравнить Черчесова с кем-либо из тренеров. — Я очень его уважаю, мы следили за игрой российской команды давно. Видно, что они многого достигли за последние шесть-семь игр, если вести отчет с матча против команды Катара. Сегодня была очень хорошая, очень быстрая команда. Они на правильном пути как команда".
В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
"Конечно, мы хотели выступить лучше, чем сегодня, — добавил тренер. — Мы немного расстроены тем, что проиграли 0:2. У России очень сильная команда, они очень хорошо сыграли. Позитивно настроились и решили свои проблемы. У нас дух был боевой, и осталось очень много позитивного после матча. У нас не так много возможностей играть против таких сильных команд, и сегодня был хороший опыт для нас. Мы изучаем все, что у нас остается после игры. И есть много позитивного: трудно начинать турнир перед болельщиками этой страны. Мы боролись, пытались выиграть, и нам есть куда идти дальше".
Перед началом матча с приветственными речами выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. "У меня было несколько матчей раньше, когда нам нужно было ждать долго на поле, — отметил Хадсон. — Это большой стадион, много болельщиков, мы знали, кто придет на этот матч. Не знаю, сыграло ли такое начало против нас, но оно точно сыграло на пользу сопернику, потому что они были дополнительно мотивированы. У нас было много проблем в первом тайме. Я не могу сказать, что мы стояли лишние десять минут, и поэтому у нас не получилось. Мы знали сценарий и были к нему готовы".
"Смолов, безусловно, тот человек, которого можно выделить по прошедшему матчу. Тем не менее сборная России была сильна именно как команда — огонь в глазах, дух боевой. При таких болельщиках, при родных стенах сборная России может очень хорошо выступить на этом турнире", — заключил специалист.
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