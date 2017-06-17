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Спорт

Тренер новозеландцев поделился впечатлениями от стартового матча КК-2017

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (41)
22:1817.06.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной Новой Зеландии по футболу Энтони Хадсон на пресс-конференции перед матчем Кубка конфедераций-2017. 16 июня 2017Главный тренер сборной Новой Зеландии по футболу Энтони Хадсон на пресс-конференции перед матчем Кубка конфедераций-2017. 16 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной России достигли большого прогресса под руководством Станислава Черчесова, заявил главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Удачный старт: россияне легко обыграли новозеландцев на Кубке конфедераций

Сборная России в субботу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0.

"Мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают, поэтому я бы и Черчесова не стал бы с кем-то сравнивать, — ответил Хадсон на пресс-конференции на вопрос о том, может ли он сравнить Черчесова с кем-либо из тренеров. — Я очень его уважаю, мы следили за игрой российской команды давно. Видно, что они многого достигли за последние шесть-семь игр, если вести отчет с матча против команды Катара. Сегодня была очень хорошая, очень быстрая команда. Они на правильном пути как команда".

Кубок конфедераций: церемония открытия и победа россиян над новозеландцами
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".Телеведущая Виктория Лопырева на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Вильф
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкНа Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.Футболист Пеле и Владимир Путин на стадионе Санкт-Петербург перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОрганизаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПевцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.Певица Нюша, официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака и певец Сергей Лазарев на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПеред началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПервый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.Игровой момент у ворот сборной Новой Зеландии во время матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкХотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСлева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВторой гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанк"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
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"Конечно, мы хотели выступить лучше, чем сегодня, — добавил тренер. — Мы немного расстроены тем, что проиграли 0:2. У России очень сильная команда, они очень хорошо сыграли. Позитивно настроились и решили свои проблемы. У нас дух был боевой, и осталось очень много позитивного после матча. У нас не так много возможностей играть против таких сильных команд, и сегодня был хороший опыт для нас. Мы изучаем все, что у нас остается после игры. И есть много позитивного: трудно начинать турнир перед болельщиками этой страны. Мы боролись, пытались выиграть, и нам есть куда идти дальше".

Федор Смолов радуется забитому голу в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Смолов стал первым футболистом сборной России, забившим гол на КК-2017
Перед началом матча с приветственными речами выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. "У меня было несколько матчей раньше, когда нам нужно было ждать долго на поле, — отметил Хадсон. — Это большой стадион, много болельщиков, мы знали, кто придет на этот матч. Не знаю, сыграло ли такое начало против нас, но оно точно сыграло на пользу сопернику, потому что они были дополнительно мотивированы. У нас было много проблем в первом тайме. Я не могу сказать, что мы стояли лишние десять минут, и поэтому у нас не получилось. Мы знали сценарий и были к нему готовы".

"Смолов, безусловно, тот человек, которого можно выделить по прошедшему матчу. Тем не менее сборная России была сильна именно как команда — огонь в глазах, дух боевой. При таких болельщиках, при родных стенах сборная России может очень хорошо выступить на этом турнире", — заключил специалист.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
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Кубок конфедераций-2017

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