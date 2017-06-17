Тренер новозеландцев поделился впечатлениями от стартового матча КК-2017

Главный тренер сборной Новой Зеландии по футболу Энтони Хадсон на пресс-конференции перед матчем Кубка конфедераций-2017. 16 июня 2017

Главный тренер сборной Новой Зеландии по футболу Энтони Хадсон на пресс-конференции перед матчем Кубка конфедераций-2017. 16 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной России достигли большого прогресса под руководством Станислава Черчесова, заявил главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон.

Сборная России в субботу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0.

"Мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают, поэтому я бы и Черчесова не стал бы с кем-то сравнивать, — ответил Хадсон на пресс-конференции на вопрос о том, может ли он сравнить Черчесова с кем-либо из тренеров. — Я очень его уважаю, мы следили за игрой российской команды давно. Видно, что они многого достигли за последние шесть-семь игр, если вести отчет с матча против команды Катара. Сегодня была очень хорошая, очень быстрая команда. Они на правильном пути как команда".

"Конечно, мы хотели выступить лучше, чем сегодня, — добавил тренер. — Мы немного расстроены тем, что проиграли 0:2. У России очень сильная команда, они очень хорошо сыграли. Позитивно настроились и решили свои проблемы. У нас дух был боевой, и осталось очень много позитивного после матча. У нас не так много возможностей играть против таких сильных команд, и сегодня был хороший опыт для нас. Мы изучаем все, что у нас остается после игры. И есть много позитивного: трудно начинать турнир перед болельщиками этой страны. Мы боролись, пытались выиграть, и нам есть куда идти дальше".

Перед началом матча с приветственными речами выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино. "У меня было несколько матчей раньше, когда нам нужно было ждать долго на поле, — отметил Хадсон. — Это большой стадион, много болельщиков, мы знали, кто придет на этот матч. Не знаю, сыграло ли такое начало против нас, но оно точно сыграло на пользу сопернику, потому что они были дополнительно мотивированы. У нас было много проблем в первом тайме. Я не могу сказать, что мы стояли лишние десять минут, и поэтому у нас не получилось. Мы знали сценарий и были к нему готовы".

"Смолов, безусловно, тот человек, которого можно выделить по прошедшему матчу. Тем не менее сборная России была сильна именно как команда — огонь в глазах, дух боевой. При таких болельщиках, при родных стенах сборная России может очень хорошо выступить на этом турнире", — заключил специалист.