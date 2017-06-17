Мутко назвал сборную России по футболу хорошей и достойной командой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по футболу представляет собой хорошую и достойную команду, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России в матче открытия Кубка конфедераций-2017 в субботу в Санкт-Петербурге обыграла новозеландцев со счетом 2:0.

"Как говорят англичане, самое лучшее в игре – результат. Это первая игра, огромное волнение. В целом я доволен результатом, самоотдачей, желанием, безразличия нет. Я считаю, что у нас очень хорошая команда, достойная. Все, что у парней есть, они отдают. А что касается качества игры, то есть главный тренер, плюс сами ребята свои ошибки разберут. Важно хорошо начать — как корабль назовешь, так он и поплывет", — сказал Мутко журналистам.

"Все это относительно, — ответил Мутко на высказывание, что сборная Новой Зеландии не соответствует уровню россиян. – Это победитель Океании, достаточно быстрые и атлетичные ребята. Сейчас в мире нет такого "уровень или нет", можно недооценить. Я считаю, что нужно от себя танцевать. Это победа даст ребятам уверенность".

В своем следующем матче на Кубке конфедераций российская команда сыграет со сборной Португалии. Игра пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартак".

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