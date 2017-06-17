Футболист сборной России Ерохин заявил, что подвернул голеностоп в матче КК

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин сообщил, что подвернул голеностоп в матче Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, но сможет восстановиться к игре с португальцами.

Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций со счетом 2:0. Ерохин был заменен по ходу встречи, причиной, по словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, стала небольшая травма.

"Повреждение получил еще на тренировке – подвернул голеностоп. Даже не помню, с кем это было столкновение. Думаю, что у меня есть все шансы поправиться к матчу с командой Португалии", — сказал Ерохин журналистам.

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