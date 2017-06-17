Новозеландцы при своих фанатах сыграли бы лучше, заявил капитан команды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная Новой Зеландии при своих болельщиках выдала бы футбол более высокого качества, чем в матче с российской командой, заявил капитан новозеландцев, форвард английского "Лидса" Крис Вуд.

Сборная России в матче открытия Кубка конфедераций в субботу в Санкт-Петербурге обыграла новозеландцев со счетом 2:0.

"Соперник использовал свои моменты, а мы нет. В принципе, сборная России имела преимущество, но они играли при своих болельщиках, это довлело на нас. Если бы мы играли при своих, то мы сыграли бы лучше", — сказал Вуд журналистам.

"Стадион очень хороший, поле в хорошем состоянии", — добавил он.

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