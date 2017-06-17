Мутко доволен самоотдачей российской команды на старте Кубка конфедераций

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вице-премьер России глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что остался доволен самоотдачей игроков сборной России в матче открытии Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии.

Россияне в субботу в Санкт-Петербурге обыграли новозеландцев со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.

"В целом я доволен результатом, самоотдачей, желанием. Это самое главное", — сказал Мутко журналистам.

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