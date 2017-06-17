Тренер сборной Мексики: у команды есть шанс на победу над португальцами

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Мексиканские футболисты досконально подготовились к матчу Кубка конфедераций 2017 года против португальцев и имеют хорошие шансы на победу, сказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.
Мексиканцы стартуют на турнире 18 июня матчем против сборной Португалии в рамках группы A, встреча пройдет на "Казань Арене".
"В первую очередь, мы довольны и гордимся тем, что можем играть на этом турнире. Все соперники великолепные, надеюсь, что мы тоже порадуем болельщиков. У Португалии очень агрессивная команда, действующие чемпионы Европы, команда, которая использует схему 4-3-3 чуть ли не лучше всех в мире. Там великолепные игроки, отлично действующие в атаке. Нам будет крайне сложно остановить их выпады. Набор исполнителей у португальцев великолепный, это отличная сборная, но у нас тоже неплохая команда. У нас есть хороший шанс на победу. Мы досконально и детально подготовились, сборной Португалии будет непросто", — заявил Осорио журналистам на пресс-конференции.
В группе А также выступают сборные России и Новой Зеландии. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
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Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.