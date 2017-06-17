Тренер сборной Мексики: у команды есть шанс на победу над португальцами

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Мексиканские футболисты досконально подготовились к матчу Кубка конфедераций 2017 года против португальцев и имеют хорошие шансы на победу, сказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

Мексиканцы стартуют на турнире 18 июня матчем против сборной Португалии в рамках группы A, встреча пройдет на "Казань Арене".

"В первую очередь, мы довольны и гордимся тем, что можем играть на этом турнире. Все соперники великолепные, надеюсь, что мы тоже порадуем болельщиков. У Португалии очень агрессивная команда, действующие чемпионы Европы, команда, которая использует схему 4-3-3 чуть ли не лучше всех в мире. Там великолепные игроки, отлично действующие в атаке. Нам будет крайне сложно остановить их выпады. Набор исполнителей у португальцев великолепный, это отличная сборная, но у нас тоже неплохая команда. У нас есть хороший шанс на победу. Мы досконально и детально подготовились, сборной Португалии будет непросто", — заявил Осорио журналистам на пресс-конференции.

В группе А также выступают сборные России и Новой Зеландии. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.