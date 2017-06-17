Мутко назвал роскошным стадион "Санкт-Петербург"

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

Виталий Мутко и Станислав Черчесов на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 16 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после матча открытия домашнего для России Кубка конфедераций по футболу заявил, что стадион "Санкт-Петербург" оставил у всех отличные впечатления.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге в субботу принял стартовый матч турнира, в котором сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии. Игру с трибун смотрели более 50 тысяч человек.

"Стадион просто роскошно выглядит. Все готово, с точки зрения главного операционного штаба, управления никаких вопросов нет. Все вопросы решаются, с каждой игрой все будет лучше. 50 тысяч впервые на такой арене. (Президент ФИФА) Джанни Инфантино очень доволен. Президент страны (Владимир Путин), Инфантино, Пеле впечатлены стадионом", — сказал Мутко журналистам.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>