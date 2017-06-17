Тренер мексиканцев заявил, что в сборной Португалии много достойных игроков

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Криштиану Роналду является великолепным футболистом, но в сборной Португалии есть и другие достойные игроки, поэтому она сильна как команда, заявил главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

Сборные Мексики и Португалии 18 июня встретятся на "Казань Арене" в рамках группового этапа Кубка конфедераций. Их соперниками по группе также являются команды России и Новой Зеландии.

"Как я уже говорил, мы в первую очередь играем против сборной Португалии, против команды. Да, правда, Роналду – великолепный игрок, но у них есть и другие достойные игроки. Роналду может играть в любой зоне при любой расстановке. Мы не должны позволять португальцам быстро переходить из обороны в атаку. Должны не забывать об индивидуальной опеке, но и быть командой. Мы нашли здоровый баланс игроков, но сказать, что мы фавориты, нельзя. Группа у нас очень сбалансированная", — заявил Осорио на пресс-конференции.

"Думаю, что матч не будет оборонительным ни с одной, ни с другой стороны. Завтра увидим хорошую и красивую игру. Нужно иметь в виду, что португальцы будут серьезно прессинговать", — добавил специалист.