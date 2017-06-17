Тренер мексиканцев заявил, что в сборной Португалии много достойных игроков

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Криштиану Роналду является великолепным футболистом, но в сборной Португалии есть и другие достойные игроки, поэтому она сильна как команда, заявил главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.
Сборные Мексики и Португалии 18 июня встретятся на "Казань Арене" в рамках группового этапа Кубка конфедераций. Их соперниками по группе также являются команды России и Новой Зеландии.
"Как я уже говорил, мы в первую очередь играем против сборной Португалии, против команды. Да, правда, Роналду – великолепный игрок, но у них есть и другие достойные игроки. Роналду может играть в любой зоне при любой расстановке. Мы не должны позволять португальцам быстро переходить из обороны в атаку. Должны не забывать об индивидуальной опеке, но и быть командой. Мы нашли здоровый баланс игроков, но сказать, что мы фавориты, нельзя. Группа у нас очень сбалансированная", — заявил Осорио на пресс-конференции.
"Думаю, что матч не будет оборонительным ни с одной, ни с другой стороны. Завтра увидим хорошую и красивую игру. Нужно иметь в виду, что португальцы будут серьезно прессинговать", — добавил специалист.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
Лучший бомбардир Лиги чемпионов, самый высокооплачиваемый футболист мира и самый популярный спортсмен планеты Криштиану Роналду приедет в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций — 2017.
Двукратный победитель Кубка Америки, футболист Артуро Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию" — универсальный игрок, одинаково хорошо играющий как в полузащите, так и в защите, на Кубке конфедераций сыграет за сборную Чили.
На турнир приедет и лучший бомбардир в истории сборной Мексики, нападающий немецкого "Байера" Хавьер Балькасар, больше известный как Чичарито.
Воспитанник академии Самуэля Это'О, вратарь амстердамского клуба "Аякс" Андре Онана на Кубке конфедераций будет защищать ворота сборной Камеруна.
В состав сборной Австралии на Кубке конфедераций заявлен лучший бомбардир в истории команды, игрок клуба "Мельбурн-сити" Тим Кэхилл.
Трехкратный чемпион Испании, полузащитник мадридского "Реала" Пепе на Кубке конфедераций сыграет на позиции защитника за сборную Португалии.
Двукратный обладатель кубка Англии в составе "Арсенала" Алексис Санчес на Кубке конфедераций будет играть за сборную Чили на позиции нападающего.
Чемпион Европы прошлого года, футболист испанского клуба "Валенсия" Нани на турнире в составе сборной Португалии сыграет на позиции полузащитника.
Победитель Кубка Франции этого сезона, полузащитник клуба "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер на Кубке конфедераций будет капитаном сборной Германии. На турнире Дракслер сыграет на позиции нападающего.
С капитанской повязкой на Кубке конфедераций будет выступать и самый возрастной футболист этого списка — игрок клуба "Атлас", защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес.