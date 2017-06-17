Футболистам сборной России приятно внимание президента, заявил Мутко

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Игроки сборной России радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболистам сборной России приятно внимание президента РФ Владимира Путина, заявил вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Россияне в субботу в Санкт-Петербурге обыграли новозеландцев со счетом 2:0 в стартовом матче Кубка конфедераций.

"Сложно так сказать, — ответил Мутко на вопрос, способна ли сборная России бороться за победу на Кубке конфедераций. – По самоотдаче, желанию – да. Но мы должны исходить из того, что нам противостоят серьезные соперники. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавая всего себя. Ребятам внимание президента страны, болельщиков приятны. Ребята, естественно, следят за оценками президента. Им было приятно, что президент был на матче. Я передал ребятам пожелания и поздравления. Он (президент) просил это сделать".

"Внимание приятно. Ведь мы много критикуем футбол. А у нас очень хороший коллектив. В целом я надеюсь, что это будет очень хороший турнир в плане подготовки к чемпионату мира, — продолжил Мутко.

Ранее СМИ сообщали об интересе английских "Арсенала" и "Челси" к полузащитнику сборной России Александру Головину. "Головин сейчас игрок сборной России, выступает на Кубке конфедераций. А кому положено смотреть, пусть смотрят. Головин всеми мыслями в сборной, Я хочу, чтобы у нас был сильный чемпионат. Я хочу, чтобы все стадионы наполнялись. А для этого нужно, чтобы было десять клуб сильного уровня", — добавил Мутко.

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