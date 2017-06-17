Игрок сборной Мексики заявил, что с португальцами надо сыграть "на пятерку"

Игроки сборной Мексики по футболу, прилетевшие для участия в Кубке конфедераций 2017, в аэропорту Казань

Игроки сборной Мексики по футболу, прилетевшие для участия в Кубке конфедераций 2017, в аэропорту Казань

КАЗАНЬ, 17 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболистам сборной Мексики нужно сыграть "на отлично" в матче Кубка конфедераций-2017 с португальцами для достижения приемлемого результата, заявил игрок мексиканцев Хонатан дос Сантос.

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Мексиканцы стартуют на турнире 18 июня матчем против сборной Португалии в рамках группы A, встреча пройдет на "Казань Арене".

"Наша команда хочет показать себя c лучшей стороны на Кубке конфедераций, так как мы готовы хорошо. Первый матч всегда ключевой, он позволяет более уверенно играть на следующих стадиях турнира. Мы будем играть с полной самоотдачей. Мы должны сыграть с португальцами "на пятерку", чтобы добиться нужного результата", — сказал дос Сантос журналистам.