Глушаков не расстроился, что мяч в ворота новозеландцев записали не на него

Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

Вратарь Стефан Маринович (Новая Зеландия) и Денис Глушаков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил, что не расстроился тому факту, что гол в ворота сборной Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций записали не на него.

Сборная России в субботу переиграла новозеландцев в стартовом матче Кубка конфедераций-2017 со счетом 2:0 на стадионе "Санкт-Петербург". Первый гол был забит при непосредственном участии Глушакова, но мяч записали на защитника сборной Новой Зеландии Майкла Боксолла, ставшего автором автогола.

"Я думал, что мяч попадет в штангу и я добивать буду. Видел, что сзади бегут люди, сам контролировал, куда попадет мяч. Проконтролировал, все нормально. Главное, что гол забит и сборная выиграла. Засчитали на меня или не на меня – ничего страшного", — сказал Глушаков журналистам.

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