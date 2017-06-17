Сборная Португалии в полном составе проводит тренировку на "Казань Арене"

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная Португалии по футболу в полном составе проводит тренировку на "Казань Арене" накануне старта в Кубке конфедераций 2017 года.
19.9%Да, постараюсь посмотреть как можно больше игр
13.1%Буду следить только за выступлением сборной России
12.9%Посмотрю пару матчей, если будет время
11.8%Нет, вот Чемпионат мира – другое дело
42.2%Не интересуюсь футболом
Португальцы стартуют на турнире 18 июня матчем против сборной Мексики в рамках группы A. Для команды Фернанду Сантуша это занятие стало первым на "Казань Арене", ранее португальцы тренировались на базе казанского "Рубина". В занятии принимают участие все 23 футболиста, попавшие в заявку на турнир.
В группе А также выступают сборные России и Новой Зеландии. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
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