Сборная Португалии в полном составе проводит тренировку на "Казань Арене"

Криштиану Роналду на тренировке сборной Португалии в Казани

Криштиану Роналду на тренировке сборной Португалии в Казани

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная Португалии по футболу в полном составе проводит тренировку на "Казань Арене" накануне старта в Кубке конфедераций 2017 года.

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Португальцы стартуют на турнире 18 июня матчем против сборной Мексики в рамках группы A. Для команды Фернанду Сантуша это занятие стало первым на "Казань Арене", ранее португальцы тренировались на базе казанского "Рубина". В занятии принимают участие все 23 футболиста, попавшие в заявку на турнир.

В группе А также выступают сборные России и Новой Зеландии. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.