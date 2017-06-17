Черчесов: Смолов сделал первый шаг в сторону английской премьер-лиги

Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов сделал первый шаг в сторону английской премьер-лиги в матче открытия домашнего Кубка конфедераций, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В субботу в матче открытия Кубка конфедераций сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Смолов стал автором второго мяча россиян. На пресс-конференции российский форвард заявил, что сборная сделала только первый шаг на турнире.

"Видимо, сделал первый шаг в сторону английской премьер-лиги", — отметил Черчесов на пресс-конференции, комментируя реплику российского футболиста.

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