Тренер сборной Португалии считает мексиканцев сильными соперниками

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш на пресс-конференции перед началом тренировки перед матчем Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш на пресс-конференции перед началом тренировки перед матчем Кубка конфедераций-2017. 17 июня 2017

КАЗАНЬ, 17 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная Мексики по футболу умеет очень гибко реагировать на действия соперника на поле и очень сильна командной игрой, заявил накануне матча Кубка конфедераций-2017 главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В рамках группы А в воскресенье в Казани встретятся сборные Португалии и Мексики.

"Когда я начал анализировать игру мексиканцев, то заметил, что они очень часто меняют расстановки по полю, но в последних матчах играют с четырьмя защитникам. Конечно, все изменения зависят от оппонентов, очень гибко реагируют на игру соперника. Хотя мы придерживаемся такого же стиля. Одна из главных характеристик мексиканской сборной – командная игра. Мы гордимся быть здесь, в России, мы защищаем честь страны. Что касается давления на нас, то все игроки выступают в лучших чемпионатах, поэтому привычны к такому", — заявил Сантуш журналистам.

"Матч открытия всегда важен, все команды приезжают с настроем победить, мы в том числе. Но сборную Мексики мы уважаем, это очень сильный соперник", — добавил специалист.