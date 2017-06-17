Новозеландцы в матче КК со сборной РФ выйдут с двумя форвардами на старте

Перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Сборная Новой Зеландии по футболу в матче Кубка конфедераций против сборной России с первых минут сыграет с двумя номинальными нападающими, Костой Барбарусесом и Крисом Вудом; стартовый состав команды опубликован на официальном сайте ФИФА.

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Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 по московскому времени и станет матчем открытия турнира.

Полностью состав выглядит следующим образом: Стефан Маринович (вратарь), Деклан Уинн, Майкл Бокселл, Томми Смит, Эндрю Дуранте, Кип Колви, Майкл Макглинчи, Марко Рохас, Райан Томас, Коста Барбарусес, Крис Вуд (капитан).